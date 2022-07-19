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Россиянка подала в суд на Prada из-за затяжек на платье за 380 тысяч рублей

Россиянка подала в суд на Prada, потребовав 740 тысяч рублей за затяжки на рукавах платья

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительница Москвы подала в суд на итальянский люксовый бренд Prada из-за появившихся на одежде затяжек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что россиянка приобрела черное платье упомянутой марки за 380 тысяч рублей. Придя домой, клиентка бутика обнаружила затяжки на рукавах изделия. По этой причине она вновь посетила фирменный магазин и потребовала оформить возврат товара.

Сотрудники Prada приняли платье, однако предварительная экспертиза показала, что дефекты появились на нем якобы по вине покупательницы, так что возврат в данном случае был невозможен.

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После этого женщина обратилась к независимым специалистам, которые определили, что затяжки на ткани являются производственным браком. Полученное заключение позволило клиентке подать судебный иск с требованием материальной компенсации в размере 740 тысяч рублей, то есть двойной стоимости платья. В настоящий момент по делу проводится разбирательство.

В июне российский певец Филипп Киркоров отказался от покупки одежды итальянского бренда Dolce & Gabbana. На протяжении нескольких лет артист сотрудничал с Доменико Дольче и Стефано Габбана, однако разорвал с ними отношения из-за некорректного поведения креативных директоров марки. «Я сегодня послал их, они ведут себя в нашей стране неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — уточнил поп-исполнитель.

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Полина Гераскина
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