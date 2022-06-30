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Киркоров отказался от Dolce & Gabbana со словами «я сегодня послал их»

Филипп Киркоров отказался от Dolce & Gabbana из-за некорректного поведения дизайнеров

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Российский певец Филипп Киркоров раскрыл причины своего отказа от покупки одежды итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующий пост публикует журналистка Ксения Собчак в личном Telegram-канале.

55-летний артист, который на протяжении нескольких лет сотрудничал с Доменико Дольче и Стефано Габбана, решил разорвать деловые отношения с любимыми дизайнерами. По словам знаменитости, причиной стало некорректное поведение креативных директоров марки.

«Я сегодня послал их, они ведут себя в нашей стране неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — уточнил поп-исполнитель в соцсетях в прямом эфире, который на данный момент недоступен.

В мае 2021 года российский прокурор подал в суд на модный дом Dolce & Gabbana за публикацию в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Речь идет о посте, в котором две женщины целуются, позируя в одежде люксовой марки. Гособвинитель обнаружил в видео пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также информацию, которая отрицает семейные ценности. Чиновник направил в суд административный иск о запрете распространения в России описанных кадров.

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Майя Пономаренко
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