Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Парень помог жительнице Мэриленда выиграть 28 тысяч долларов в лотерею

UPI: парень помог 38-летней женщине из Мэриленда выиграть 28 тысяч долларов на скачках

Фото: Maryland Lottery

38-летняя Виндзор Милл, жительница Мэриленда, США, выиграла приз в размере 27,8 тысячи долларов (около 1,6 миллиона рублей) на скачках в виртуальной игре благодаря советам парня. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Впервые Милл сыграла в Racetrax — виртуальную лотерею в одном из баров в Балтиморе. Мужчина решил помочь ей и показать, как работает игра, поскольку сам давно увлекался этим занятием и выигрывал призы в размере от 600 до 23 000 долларов. «Он сказал выбрать несколько номеров, которые мне нравятся», — вспоминает Милл. С первой попытки женщина потерпела неудачу, но не стала останавливаться. «Я действительно хотела научиться играть», — говорит она.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Милл купила еще один билет, но ушла домой до того, как появились результаты. Позже парень напомнил женщине проверить билет, и она обнаружила, что выиграла 27 792,20 доллара. «Это моя первая крупная победа», — добавила она. По словам победительницы, призовые деньги пойдут на оплату счетов и пополнение ее депозита.

Ранее сообщалось, что мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером. Житель Мичигана ушел с работы пораньше из-за плохого эмоционального состояния, решил сыграть в лотерею и неожиданно стал миллионером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Савелий Максимцев
Обсудить
Последние новости
IKEA захотела вернуться в Россию
В США оценили новую версию МиГ-31
Эколог рассказал о риске возгорания колоссальных запасов торфа вокруг Москвы
Путин поручил ввести выплаты семьям на подконтрольных территориях Украины и ЛДНР
Звезда «Дома Дракона» раскритиковал зрителей за расизм
Канье Уэста отказались судить за избиение фаната
В России заявили об ослабевшем влиянии США на Турцию и Грецию
Менеджер Бивола рассказал о негативном отношении к россиянам на турнирах
В Запорожье пообещали миссии МАГАТЭ высший уровень безопасности
У россиян захотели выкупить заблокированные активы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.