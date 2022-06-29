Мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером

UPI: в США мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и выиграл $1 млн

В американском штате Мичиган мужчина ушел с работы пораньше из-за плохого настроения, решил купить лотерейный билет и неожиданно стал миллионером. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний американец рассказал, что надеялся поднять себе настроение покупкой билета и хоть немного улучшить положение дел. Выйдя из магазина, он сразу стер защитный слой и обнаружил, что выиграл миллион долларов.

По словам счастливчика, он настолько не поверил увиденному, что решил вернуться в магазин. «Я вернул билет в магазин, чтобы отсканировать его, и получил сообщение, что мне нужно обратиться за деньгами. Но мне все еще было трудно поверить, что выигрыш настоящий, поэтому я отсканировал билет в приложении лотереи, чтобы подтвердить удачу. Это было невероятное чувство, когда на экране высветилась сумма в один миллион долларов», — вспоминает он.

Мужчина планирует купить новый автомобиль, а оставшиеся деньги отложить.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина решил воспользоваться увиденным в одном из телешоу способом выиграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. Участники шоу посоветовали тратить по 25 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов в течение трех месяцев.