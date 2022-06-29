Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером

UPI: в США мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и выиграл $1 млн

Фото: Susana Vera / Reuters

В американском штате Мичиган мужчина ушел с работы пораньше из-за плохого настроения, решил купить лотерейный билет и неожиданно стал миллионером. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний американец рассказал, что надеялся поднять себе настроение покупкой билета и хоть немного улучшить положение дел. Выйдя из магазина, он сразу стер защитный слой и обнаружил, что выиграл миллион долларов.

По словам счастливчика, он настолько не поверил увиденному, что решил вернуться в магазин. «Я вернул билет в магазин, чтобы отсканировать его, и получил сообщение, что мне нужно обратиться за деньгами. Но мне все еще было трудно поверить, что выигрыш настоящий, поэтому я отсканировал билет в приложении лотереи, чтобы подтвердить удачу. Это было невероятное чувство, когда на экране высветилась сумма в один миллион долларов», — вспоминает он.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Мужчина планирует купить новый автомобиль, а оставшиеся деньги отложить.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина решил воспользоваться увиденным в одном из телешоу способом выиграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. Участники шоу посоветовали тратить по 25 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов в течение трех месяцев.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Власти граничащего с Украиной региона рассказали о модели сбитого беспилотника
ФСБ задержала членов экстремистской организации за подготовку к захвату власти
Экономист озвучил прогноз по курсу доллара
Названа дата вступления Финляндии и Швеции в НАТО
На Украине заявили о планах вступить в НАТО
В Хакасии двое охотников попались на изготовлении и продаже взрывчатки
Одна фраза Путина про «Искандер-М» насторожила Пентагон
Российские Ил-76МД-90А начали серийно получать СПСВ
Мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером
Российский врач посоветовал в жару носить шлепанцы с носками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.