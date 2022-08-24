Французы раскритиковали Макрона за призыв не идти на компромиссы с Россией

Читателей Figaro возмутил призыв президента Франции Макрона не идти на компромиссы с РФ

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о том, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. Критикующие призыв французского лидера комментарии появились на канале издания в Twitter.

Реакцию читателей вызвала статья, ссылку на которую газета подписала выдержкой из цитаты Макрона о том, что Франция и Евросоюз (ЕС) готовы оказывать Киеву поддержку в течение долгого времени. «Наша решимость не изменилась», — процитировало политика Le Figaro.

«"Наша"? Говори за себя, Макрон. Я уверен, что большинство французов и француженок уже поняли кино с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — написал пользователь с ником AOK. Солидарность с его позицией высказали еще несколько комментаторов.

Многих читателей возмутил тот факт, что французский лидер в своем обращении пытался обозначить не только позицию Франции, но и других стран ЕС.

«Он уже даже не от имени французов говорит, он говорит от имени всего Запада. Удивительно», — заметил Martin Sandrine, а пользователь Croy заметил, что Макрон говорит за всех, хотя «жители стран Запада не согласны и с ними никто не советовался». «Пусть проведет референдум! Этого никогда не случится, и все знают, почему», — добавил он.

Некоторые из комментаторов заметили, что позиция Макрона может серьезно навредить Франции и ее жителям.

«Макрон решил уничтожить Францию, это точно. Этот парень сумасшедший», — заметил scratscrat. «Мы изо всех сил пытаемся выжить во Франции, и ближайшие месяцы будут очень, очень трудными! Как мы можем думать, что способны помочь Украине?» — задался вопросом Seguin pascalle.

Скандальное высказывание Макрона прозвучало в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — подчеркнул политик, обращаясь к присутствующим.