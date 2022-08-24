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Иностранца осудят за убийство сотрудницы российского салона эротического массажа

В Челябинске осудят мужчину за изнасилование и убийство мастера эротического массажа

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Челябинский областной суд рассмотрит дело 24-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании и убийстве сотрудницы салона эротического массажа. Об этом в среду, 24 августа, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, утром 13 сентября 2021 года пьяный фигурант, чтобы удовлетворить интимные потребности, приехал по объявлению в квартиру на улицу Чайковского к массажистке. Иностранец предложил ей заняться сексом, но мастер отказалась и попросила его уйти. Тогда мужчина надругался над россиянкой и убил ее. Затем он похитил ее телефон и паспорт и сбежал с места преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование»), пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «д» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 2 статьи 158 («Кража») и части 2 статьи 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») УК РФ.

Известно, что фигурант полностью признал вину.

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Екатерина Власова
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