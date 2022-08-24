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В Госдуме призвали лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы

Депутат Сухарев призвал лишать гражданства за осуждение властей России ради получения визы

Фото: Globallookpress

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением создать правовой механизм лишения гражданства россиян, которые поддержат западную критику России ради получения визы. Об этом сообщает RT.

Автор инициативы отметил, что в последнее время в соцсетях публикуются сообщения о том, что некоторые страны Запада готовят поправки в миграционное законодательство.

По словам Сухарева, обязательным условием для получения визы будет запись или декларация на бумаге, осуждающая спецоперацию на Украине и подтверждающая нелегитимности властей России.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России», — говорится в письме.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что граждане России, намеревающиеся пересечь границу страны, для допуска в страны Прибалтики должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским.

Марина Совина
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