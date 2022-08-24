В составе тату-чернил нашли опасные для здоровья вещества

Ученые из США выяснили, что тату-чернила могут содержать потенциально опасные пигменты

Исследователи из Государственного университета Нью-Йорка проанализировали состав красок, используемых при нанесении татуировок, и выяснили, что содержащиеся в них пигменты могут быть опасны для человека. Соответствующую информацию представило Американское химическое сообщество в своем пресс-релизе.

Согласно заявлениям ученых, в США компании не производят специальные пигменты для тату-чернил. Так, в них используются те же вещества, что и, например, в красках и текстильной промышленности. К тому же их состав никак не регулируется на законодательном уровне и не всегда указывается на этикетках в полном объеме.

В ходе исследования специалисты изучили 56 различных видов данных чернил и в 23 из них нашли азосодержащие красители. Отмечается, что последние не опасны для здоровья, однако под воздействием бактерий или ультрафиолета они могут перейти в другое соединение на основе азота, которое является потенциальным канцерогеном.

В то же время половина из 16 видов подвергнутых электронной микроскопии чернил содержали частицы размером менее 100 нанометров, которые могут проникнуть через мембрану клетки и нанести вред организму, заявили эксперты.

В июне владелец салона Mommy I’m Sorry Александр Саппер из Штутгарта, Германия, раскрыл разрушительное действие солнца на татуировки и рассказал о защите от него с помощью одежды. По словам специалиста, ультрафиолет оказывает на узоры на коже воздействие, подобное лазерному удалению: он разрушает цветовые пигменты, которые затем выводятся через лимфатическую систему организма. В результате изображение на теле тускнеет, а его контуры размываются. Для того чтобы избежать подобного негативного влияния, Саппер призвал прикрывать рисунки одеждой из легких тканей, например из хлопка и льна.