51-летняя телеведущая показала фигуру в бикини

Телеведущая Аманда Холден показала тело в белом бикини и порадовала поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден показала тело в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость сфотографировалась в бикини белого цвета с собранными в пучок волосами. Телезвезда позировала перед камерой, сидя на камнях перед океаном. При этом свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками. На размещенном кадре видно, что на лице Холден отсутствует макияж.

Поклонники оценили внешний вид телеведущей в комментариях под постом, который набрал больше 20 тысяч лайков. «Вау, ты выглядишь потрясающе!», «Красотка», «Не оторвать глаз от твоей фигуры», «Обожаю Холден, нереальная красотка», «Самая прекрасная женщина на этой планете», «Восхищаюсь ее моложавой внешностью», — высказались подписчики.

В июне Аманда Холден стала героиней откровенной рекламной кампании бренда JD Williams. Знаменитость снялась в окружении других моделей в купальнике, представленном в ассортименте упомянутой марки. На размещенных кадрах звезда позировала с макияжем в нюдовых оттенках и уложенными волнами волосами, лежа на шезлонге в ярко-желтом бикини.