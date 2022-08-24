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ФСБ провела обыски у пятерых россиян по делу о незаконном обороте оружия

В Петербурге и Ленобласти ФСБ провела обыски у подозреваемых в незаконном обороте оружия

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранители задержали пятерых местных жителей, подозреваемых по делу о незаконном обороте оружия. Об этом в среду, 28 августа, сообщает 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, банда состояла из 36-летнего командира отделения пожарной части, 39-летнего безработного, 55-летнего уроженца Псковской области, 39-летнего слесаря и 49-летнего мужчины из Сланцев, переехавшего в Северную столицу.

Сотрудники полиции и УФСБ по региону провели обыски в домах и квартирах подозреваемых, уточняет «Фонтанка».

В доме пожарного нашли две гранаты Ф-1, у второго фигуранта обнаружили около 40 патронов разного калибра. Основной арсенал силовики изъяли у слесаря — пистолет-пулемет, две гранаты, десять частей различного оружия, боеприпасы, 100 патронов и 85-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В настоящий момент проводится экспертиза изъятого, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Екатерина Власова
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