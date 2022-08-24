Президент Франции Макрон заявил о конце «периода изобилия» и призвал готовиться к кризису

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «период изобилия» закончился, в связи с чем призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, — как украинского, так и климатического — а также к дефицитам продуктов. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы переживаем большие потрясения... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — порассуждал политик. При этом Макрон подчеркнул, что в случае с последствиями украинского кризиса речь идет о последствиях борьбы за свободу, которая «имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

После начала спецоперации России на Украине ряд стран усилил санкционное давление на Москву, однако такие рестрикции возымели эффект бумеранга. Давление испытывают как российские граждане, так и европейцы: в ряде стран последствия санкций привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин считает, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как европейские и американские политики подчеркивают: цель санкций — остановить бои на Украине.