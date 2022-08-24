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Глава ДНР назвал причастных к подготовке терактов в республике

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Европа помогает Киеву готовить теракты в республике

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Западные союзники помогают Киеву в подготовке терактов в Донецкой народной республике (ДНР). Причастных к организации терактов назвал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, Украина хочет воспрепятствовать проведению референдума о вхождении республики в состав России, именно поэтому киевский режим будет готовить теракты на избирательных участках. Он добавил, что днем ранее был задержан один из подобных диверсантов.

«Что примечательно, он и ему подобные террористы, потенциальные террористы, они обучение проходили в Чехии. То есть здесь опять же ни для кого не секрет получается, что украинскому режиму в терроризме помогают европейские страны», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно, что в Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку, а затем был отправлен на территорию ДНР, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.

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Алевтина Запольская
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