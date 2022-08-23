В ДНР задержали планировавшего теракт диверсанта

МГБ ДНР: задержан диверсант, планировавший теракт в день проведения референдума

Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР) заявило о предотвращении теракта, запланированного украинскими спецслужбами на день референдума. Об этом со ссылкой на пресс-офицера ведомства Михаила Попова сообщает РИА Новости.

Попов уточнил, что о подготовке теракта в МГБ ДНР узнали от задержанного украинского диверсанта.

«В Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины Карпенко Евгений который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чешской Республики, был завербован украинскими спецслужбами. После вербовки прошел обучение по огневой подготовке и минному делу», — уточнил представитель ведомства, добавив, что после окончания обучения задержанный был отправлен на территорию Донецкой народной республики, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта в Мелитополе.