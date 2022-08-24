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Боррель призвал Европу думать о предотвращении других потенциальных конфликтов

Боррель призвал ЕС думать не о прекращении боев на Украине, а о предотвращении других

Фото: Zaro De Luca / Globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза думать не только о прекращении боев на Украине, но и о предотвращении других потенциальных конфликтов. Цитату приводит ТАСС.

Из-за различных кризисов по всему миру, в том числе конфликта на Украине, а также ситуации в Афганистане и последствий пандемии COVID-19 ООН в 2022-м столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру. Так, подразделениям организации для оказания помощи более 200 миллионам человек потребуется 48,7 миллиарда долларов, но за более чем семь месяцев удалось собрать менее трети этой суммы.

Виктория Кондратьева
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