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Среда обитания

Путин потребовал защитить заповедники от застройки и разбазаривания

Путин: нельзя допустить застройку и разбазаривание особо охраняемых природных территорий

Фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин потребовал защитить природные заповедники от коммерческой застройки. Такое поручение он дал главе Министерства экологии Александру Козлову на совещании по ликвидации природных пожаров на отдельных территориях России, пишет ТАСС.

«Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их (особо охраняемые природные территории, ООПТ — прим. «Ленты.ру») для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Над этим обязательно надо подумать», — заявил Путин.

В апреле Совет Федерации одобрил скандальный закон, который до корректировки подразумевал застройку заповедных территорий, национальных парков и памятников природы. Новые нормы расширят упрощенный порядок строительства некоторых объектов, но не подвергнут разрушению особо охраняемые территории.

В изначальном виде законопроект допускал изъятие земель региональных природных территорий для любых объектов инфраструктуры — от горнолыжного курорта до мусоросжигательного завода, — а также строительство таких объектов без экологической экспертизы на заповедных территориях. Однако противники законопроекта добились, чтобы изымать земли из региональных ООПТ можно было, как и раньше, только для строительства БАМа и Транссиба.

Нина Ташевская
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