Официантка нарастила ресницы и осталась с внешностью зомби

Официантка Хейли Фетцер нарастила ресницы и пережила серьезную аллергическую реакцию

Официантка Хейли Фетцер из США неудачно нарастила ресницы и осталась с внешностью зомби. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что после похода в салон красоты пережила серьезную аллергическую реакцию, из-за которой у нее в глазах лопнули сосуды, окрасив белки в красный цвет. Кроме того, она не смогла разомкнуть веки из-за сочившейся жидкости оранжевого цвета. «Я чувствовала, что выгляжу словно жуткий зомби, и думала, что если выйду на улицу, то напугаю маленьких детей», — призналась американка.

В результате Фетцер пришлось провести дома пять недель и принимать антигистаминные препараты, чтобы облегчить свое состояние. При этом в течение данного промежутка времени героиня материала вновь обратилась к мастеру, чтобы удалить с век синтетический материал. «Процесс был таким болезненным, будто меня кусали миллионы муравьев», — заявила она.

В июне мастер по наращиванию ресниц показала главную ошибку клиентов после процедуры. Специалистка с никнеймом peacelash выложила ролик, на котором продемонстрировала процесс расчесывания ресниц клиентки. На опубликованных кадрах видно, как она специальной щеткой вычищает из них скопившиеся загрязнения желтого цвета. «Если наращиваете ресницы — не забывайте потом умываться», — призвала девушка.