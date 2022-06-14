Мастер показала главную ошибку клиентов после наращивания ресниц

The Sun: мастер с никнеймом peacelash призвала клиентов умываться после наращивания ресниц

Мастер по наращиванию ресниц показала главную ошибку клиентов после процедуры. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Специалистка с никнеймом peacelash выложила ролик, на котором продемонстрировала процесс расчесывания ресниц клиентки. На опубликованных кадрах видно, как она специальной щеткой вычищает из них скопившиеся загрязнения желтого цвета. «Если наращиваете ресницы — не забывайте потом умываться», — призвала девушка.

Подписчики посочувствовали автору видео и отметили, что после упомянутой процедуры необходимо тщательно ухаживать за собой. «Я умываюсь каждый день, но на ресницах все равно скапливается много грязи», «Мой мастер сказал, что я правильно их чищу. У меня даже есть специальное средство для данных целей», — высказывались они.

В то же время некоторое пользователи сети рассказали в комментариях под публикацией, что намеренно не умываются, чтобы ресницы дольше держались. «Они выпадают во время водных процедур», «Все мои наращенные ресницы отвалились примерно через три дня», «Я мою их и расчесываю, но держатся они всего неделю», — писали юзеры.

Ранее мастер по наращиванию ресниц из Детройта Дежа Элексус назвала распространенную ошибку ее клиентов. По словам Элексус, посетительницам салона не рекомендуется приходить на сеанс с распущенными волосами, которые будут свисать на спинку стула, и с высокими пучками. Кроме того, в список запрещенных причесок попали конские хвосты и низкие пучки.