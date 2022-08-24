Новое фото Анастасии Решетовой в платье с глубоким декольте вызвало споры в сети

Модель Анастасия Решетова сфотографировалась в платье с декольте и вызвала споры в сети

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась снимками в откровенном образе и вызвала споры в сети. Новый пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

26-летняя знаменитость сфотографировалась в облегающем платье изумрудного цвета, которое оформлено глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах телезвезда прикрывает грудь рукой, демонстрируя при этом нюдовый мейкап и собранные в высокий хвост волосы. Решетова отказалась от каких-либо аксессуаров.

«Сила зеленых глаз», — подписала она публикацию, которая стала предметом обсуждения поклонников. Так, одни фанаты раскритиковали внешний вид манекенщицы. «У вас не зеленые глаза», «Почему вы везде разная?», «Зачем носить такие платья, раз прикрываетесь?», «Не очень фото», — высказывались пользователи сети.

В то же время другие подписчики восхитились внешностью Решетовой. «Нереальная», «Просто красотка», «Огонь макияж», «Выглядишь потрясающе», «Настя, как вы так похудели?», «Обожаю тебя», — писали юзеры.

В июне Решетова поделилась секретом своей красоты. Модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Она также включила в рацион больше овощей и зелени и отказалась от рафинированного сахара.