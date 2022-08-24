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В ЛНР стало известно о погибших после обстрела в Ровеньках

СЦКК ЛНР сообщил о двух погибших и разрушениях в результате обстрела ВСУ в Ровеньках

Фото: Telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) есть жертвы и разрушения. Об этом стало известно из Telegram-канала Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) республики.

«В результате обстрела г. Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета) разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено 5 пассажирских автобусов и 6 грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР», — сказано в сообщении СЦКК ЛНР.

По предварительным данным центра, два человека погибли после атаки украинских военных на город. Отмечается, что разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются силами МЧС республики.

ВСУ нанесли удар по населенному пункту с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». «Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 километров», — уточнил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Алевтина Запольская
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