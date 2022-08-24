В ЛНР сообщили о ракетном обстреле города

СЦКК ЛНР сообщил, что ВСУ обстреляли Ровеньки из ракетного комплекса «Точка-У»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) республики.

«[Обстрел зафиксирован в] 06.40 по н.п. Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)», — сказано в сообщении СЦКК ЛНР.

В результате атаки пострадало здание МРЭО и ближайшие к нему, а также несколько автобусов и машин, рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он также допустил, что удар ВСУ был нацелен на Ровеньковскую нефтебазу, которая располагается дальше городского МРЭО.

«Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 километров», — уточнил он.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли район Лисичанска в ЛНР, где живет врио мэра города Андрей Скорый. Была нанесена атака артиллерией М777, три снаряда прилетели в район дома временно исполняющего обязанности градоначальника. Скорый не пострадал.

