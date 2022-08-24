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ФСБ задержала россиянина за содействие террористам Сирии

В Ульяновской области ФСБ задержала местного жителя, переправлявшего боевиков в Сирию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области задержали местного жителя за содействие террористам. Об этом в среду, 24 августа, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в 2015 году в Московской области фигурант стал членом международной террористической организации. В его задачи входило переправлять граждан в Сирию для участия в боевых действиях. Он снабжал их деньгами, поддельными документами и покупал им билеты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в организации террористической деятельности и участие в ней, а также по статье о содействии террористической деятельности.

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Екатерина Власова
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