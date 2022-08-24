Россиян предупредили о последствиях задымления от лесных пожаров

Эколог Степченко: смог от пожаров наносит ущерб деревьям и животным

Жителей России предупредили об экологических последствиях задымления от лесных пожаров. Эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко рассказала, что смог от возгорания наносит ущерб не только лесу, но и нескольким другим экосистемам, ее слова передают «Известия».

Степченко отметила, что из-за химического ожога от выделяемых газов снижается иммунитет деревьев и увеличивается вероятность их поражения вредителями. Почва же теряет часть полезных свойств, а оседающая на верхнем грунте сажа мешает естественным процессам воздухообмена. В результате происходит деградация почвы и снижение плодородности.

Наиболее сильно химическому ожогу подвержены лиственные породы деревьев, обладающие высокой поглощающей способностью. Из-за лесных пожаров также гибнут или начинают массовую миграцию насекомые и птицы. Животные выходят на дороги, чтобы найти еду и новое жилье — это приводит к потере представителей исчезающих видов.

«Самый лучший шаг в борьбе со смогом — это предупреждение лесных пожаров», — заявила Степченко. Она отметила, что каждый год в России проводится работа по восстановлению лесов. Масштабная акция «Сохраним лес», призванная спасти и приумножить российские леса, была запущена уже в четвертый раз.

Ранее в августе ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал срок сохранения запаха гари в Москве. Специалист указал, что запах пойдет на спад не раньше 25 августа. До тех пор он будет усиливаться в утреннее, вечернее и ночное время.