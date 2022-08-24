Назван срок сохранения запаха гари в Москве

Синоптик «Фобоса» Леус заявил, что запах гари в Москве пойдет на спад не раньше 25 августа

Запах гари в воздухе Москвы и Подмосковья пойдет на спад не раньше четверга, 25 августа, до тех пор он будет усиливаться утром, вечером и ночью. Такой срок назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает РИА Новости.

Синоптик обратил внимание на то, что погода не меняется, поэтому запах гари сохранится, на какие-то изменения в направлении ветра жителям столичного региона стоит надеяться лишь в четверг. До этого же в ночные, вечерние и утренние часы концентрация продуктов горения, дыма из районов пожаров будет увеличиваться, днем она будет уменьшаться, заявил Леус.

В минувшие выходные запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области вернулся в Московский регион. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари в Москве и Подмосковье рекомендовал жителям сократить прогулки и носить маски. Кроме того, гражданам в условиях задымленности посоветовали ограничить занятия спортом и работу на свежем воздухе.