Москвичам рекомендовали носить маски из-за смога от пожара

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам сократить прогулки и носить маски из-за смога

Роспотребнадзор из-за появления запаха гари в Москве и Подмосковье рекомендовал жителям сократить прогулки и носить маски. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 18 августа.

Кроме того, москвичам в условиях задымленности посоветовали ограничить занятия спортом и работу на свежем воздухе. Также горожанам стоит чаще проводить влажную уборку и пить много жидкости.

Накануне синоптик Евгений Тишковец рассказал, что запах гари в Москве из-за природных пожаров в Рязанской области может продержаться до 48 часов.

Он отметил, что ситуация не изменится, если специалисты не стабилизируют экологическую обстановку.

В «Мосэкомониторинге» уточнили, что в дневные часы из-за перемещения воздушных масс дымка немного рассеется, также снизится уровень загрязнения атмосферы.

17 августа жители юго-западных, южных и западных районов Москвы пожаловались на запах гари, позже едкий запах добрался и до севера российской столицы.

Рослесхоз связал сложившуюся ситуацию с пожарами на промышленных территориях в Рязанской области: в тот день в российском регионе тушили пять возгораний на общей площади 185 гектаров.