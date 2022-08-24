В Петербурге продолжили снос исторического здания после возбуждения дела

В Петербурге продолжили снос флигелей особняка Салтыковой после возбуждения дела

В Санкт-Петербурге продолжили снос флигелей особняка Салтыковой после того, как следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщают «Невские новости».

Историческое здание 1845 года постройки находится на Большой Морской улице, 51. Его демонтаж начался 16 августа, а затем продолжился 24 августа. Появилось видео, на котором видно, что разбором конструкций занимаются около десятка рабочих. Кирпичная кладка разрушена и вывозится на телегах.

22 августа снос должен был быть приостановлен, однако градозащитники утверждают, что работы велись и 19 августа — в этот день были разрушены последние стены третьего этажа особняка. Активисты вышли к объекту с пикетами против уничтожения здания. Во время акции одного из участников избили четверо неизвестных, сломав мужчине лицевую кость.

Ранее в августе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой. До этого уже было заведено дело о превышении должностных полномочий на сотрудников КГИОП из-за подготовки к сносу исторических зданий, в том числе дома Лапина 1840 года постройки.