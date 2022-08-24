Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Петербурге продолжили снос исторического здания после возбуждения дела

В Петербурге продолжили снос флигелей особняка Салтыковой после возбуждения дела

Кадр: телеграм-канал «SOS СПб СНОС»

В Санкт-Петербурге продолжили снос флигелей особняка Салтыковой после того, как следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщают «Невские новости».

Историческое здание 1845 года постройки находится на Большой Морской улице, 51. Его демонтаж начался 16 августа, а затем продолжился 24 августа. Появилось видео, на котором видно, что разбором конструкций занимаются около десятка рабочих. Кирпичная кладка разрушена и вывозится на телегах.

22 августа снос должен был быть приостановлен, однако градозащитники утверждают, что работы велись и 19 августа — в этот день были разрушены последние стены третьего этажа особняка. Активисты вышли к объекту с пикетами против уничтожения здания. Во время акции одного из участников избили четверо неизвестных, сломав мужчине лицевую кость.

Ранее в августе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой. До этого уже было заведено дело о превышении должностных полномочий на сотрудников КГИОП из-за подготовки к сносу исторических зданий, в том числе дома Лапина 1840 года постройки.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Пушилин назвал выделение США Киеву трех миллиардов долларов игрой ва-банк
В российском городе нашли тело 37-летнего мужчины с пакетом на голове
Навка объяснила переход российской фигуристки под флаг Израиля
Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами
Психотерапевт назвала способ предотвратить осеннюю депрессию
Назван срок окончания засухи в Европе
Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда
Раскрыты тревожные последствия пандемии
Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.