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В петербургском комитете начались обыски по делу о сносе исторических зданий

В комитете по охране памятников Петербурга начали обыск по делу о сносе исторических домов

Фото: Lenta.ru

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга начались обыски по ранее возбужденным уголовным делам о сносе исторических зданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время в КГИОП продолжаются следственные мероприятия в рамках проведения предварительного расследования по ранее возбужденным СК РФ уголовным делам. Сотрудники предоставляют всю необходимую информацию», — рассказали в комитете.

Ранее в августе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Петербурге. До этого уже завели дело о превышении должностных полномочий на сотрудников КГИОП из-за подготовки к сносу исторических зданий, в том числе дома Лапина 1840 года постройки.

18 августа стало известно, что Бастрыкин, раскритиковав работу петербургских следователей по делам о сносе исторических домов, передал их в главное управление СК РФ. Глава СК поручил создать специальную группу для расследования нарушений, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге. Бастрыкин также намерен встретиться с местными градозащитниками, которые помочь следствию получить подробности о сносе городских памятников истории и культуры.

Нина Ташевская
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