В ДНР рассказали о роли США в обстреле Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ согласовали обстрел его администрации с США и союзниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) координировали свои действия при обстреле администрации Донецка с зарубежными партнерами. О роли США и иных иностранных союзников украинских военных рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Сейчас такого рода обстрелы с такими координатами не производятся только украинской стороной. Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами. Здесь можно говорить и про французов, и про немцев», — заявил глава республики.

Он также добавил, что европейские государства помогают Киеву в подготовке терактов.

Ранее центр Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Войска обстреляли здание администрации главы ДНР. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

