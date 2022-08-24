Юрист рассказал о возможных списаниях с банковских карт детей

«Прайм»: деньги с карты ребенка можно списать для погашения долга родителей

В России возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга родителей. Об этом рассказал коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко в беседе с агентством «Прайм».

«Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно», — рассказал Короленко.

По словам Короленко, социальные выплаты начисляются на карту «Мир». Если банковская карта ребенка привязана к счету родителей, то долги могут списывать, подчеркивает эксперт. Однако детских пособий и выплат эта мера не коснется.

Ранее аналитики заявляли, что с началом осени рубль может ослабеть. По их словам, такая тенденция началась в прошлом месяце.