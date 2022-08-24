Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства главы администрации Михайловки

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства главы Михайловки Сушко в Запорожье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы населенного пункта Михайловка Ивана Сушко в Запорожье. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По предварительным данным, взрывное устройство было размещено под сиденьем в машине.

Бастрыкин попросил доложить ему о первоначальных следственных действиях. Сотрудникам СКР предстоит установить личности причастных к этому преступлению и все обстоятельства произошедшего.

О гибели главы военно-гражданской администрации поселка стало известно утром 24 августа. После взрыва он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался.