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Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства главы администрации Михайловки

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства главы Михайловки Сушко в Запорожье

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы населенного пункта Михайловка Ивана Сушко в Запорожье. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По предварительным данным, взрывное устройство было размещено под сиденьем в машине.

Бастрыкин попросил доложить ему о первоначальных следственных действиях. Сотрудникам СКР предстоит установить личности причастных к этому преступлению и все обстоятельства произошедшего.

О гибели главы военно-гражданской администрации поселка стало известно утром 24 августа. После взрыва он был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался.

Елизавета Новикова
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