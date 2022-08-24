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Сторонника украинских националистов осудили за хранение взрывного устройства

Севастополец получил шесть лет условно за хранение дома взрывного устройства

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Нахимовский районный суд приговорил 32-летнего сторонника идеологии украинского национализма к шести годам условно за хранение дома взрывного устройства. Об этом в среду, 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Также его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Приговор был обжалован в Севастопольском городском суде, его оставили без изменений.

По данным спецслужбы, мужчина хранил дома взрывное устройство мощностью 590 граммов в тротиловом эквиваленте.

16 марта сообщалось, что российский охранник собирался взорвать соседей по коммуналке с помощью СВУ.

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Елизавета Новикова
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