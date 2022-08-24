Невеста призвала жениха свести тату с именем его бывшей жены и нарвалась на хейт

Невеста призвала жениха свести тату с именем экс-супруги и нарвалась на хейт в Mumsnet

Невеста призвала жениха избавиться от татуировки, посвященной его бывшей жене, и нарвалась на хейт. Соответствующие история и комментарии появились на популярном форуме Mumsnet.

Пользовательница сети с никнеймом Leopardfish рассказала, что ее возлюбленный впервые женился в 19 лет и нанес на спину имя своей экс-супруги и ее двоих детей. Через пять лет пара распалась, однако мужчина так и не свел рисунок с кожи. «Они не виделись восемь лет, но он так и не удалил тату в честь бывшей», — пояснила героиня материала.

По словам юзерши, она несколько раз просила партнера избавиться от указанного рисунка, однако он отказывался, ссылаясь на дороговизну данной процедуры. Автор поста отметила, что ей некомфортно видеть на теле своего жениха напоминание о его прошлых отношениях. «Я не ревную, но не хочу видеть имя бывшей моего мужа в постели. Как я объясню это детям?» — пожаловалась она.

Читатели публикации, в свою очередь, отнеслись к просьбе блогерши неоднозначно, о чем принялись писать в комментариях. Одни раскритиковали ее поведение, посчитав его недостойным. «Хватит контролировать его жизнь», «Какая разница? Это мелочи», «Ты мелочная», «Ты создаешь проблему на пустом месте», — высказывались они.

В то же время другие подписчики поддержали Leopardfish. «Ты абсолютно права!», «Мне бы тоже это не понравилось», «Зачем тебе нужен такой муж?», «Если честно, это гадко», «Может он все еще любит бывшую?», «Как вы терпите это столько времени?» — возмущались пользователи Mumsnet.

Ранее сообщалось, что блогерша Лия Джонс потеряла возможность сгибать руку после нанесения татуировки. Девушка продемонстрировала предплечье с изображенным на нем черными чернилами цветочным узором. При этом видно, что кожа на месте рисунка воспалилась и покрылась струпьями.