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Стало известно о планах бренда Triumph покинуть Россию

«Ъ»: европейский бренд нижнего белья Triumph может покинуть Россию до конца года

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Европейский бренд нижнего белья Triumph может покинуть Россию до конца года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник а рынке ритейла.

По его словам, компания уже начала останавливать работу своих магазинов в стране и планирует закрыть последний объект до 10 декабря.

Другой собеседник издания из числа консультантов на рынке недвижимости добавил, что бренду не удалось наладить поставки своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине. Также проблемы возникли из-за введенных Западом антироссийских санкций. В связи с этим компания вынуждена закрывать торговые точки.

Triumph International основана в 1886 году в Германии. Компания работает в 45 странах, включая Россию. Кроме основного бренда производит и продает продукцию под марками Sloggi и AMO`s Style от Triumph. На российском рынке компания работает с 1995 года.

Ранее сообщалось, что кувейтская Alshaya Group начала искать покупателей на свою компанию «Монэкс трейдинг», которая развивает в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Сеть собирается уйти из России по причине давления на нее правообладателя бренда — британской Mothercare.

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Марина Совина
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