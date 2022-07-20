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Сеть магазинов детской одежды Mothercare собралась уйти из России

«Ведомости»: сеть магазинов детской одежды Mothercar ищет покупателей на свой бизнес

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кувейтская Alshaya Group начала искать покупателей на свою компанию «Монэкс трейдинг», которая развивает в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Он отметил, что продажа бизнеса является самым лучшим вариантом для Alshaya Group и российской команды, но обсуждается также распродажа товаров и закрытие всех магазинов. Сеть собирается уйти из России по причине давления на нее правообладателя бренда — британской Mothercare.

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Кувейтская компания стремится передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично (оптимизировав часть объектов, сохранив наиболее ликвидные) с оборудованием и командой, говорят собеседники «Ведомостей». Речь идет о 118 торговых точках в 30 регионах России (56 из них находятся в Москве).

В настоящее время товарных запасов хватит на полтора года. На их закупку компания потратила три миллиарда рублей и планирует заработать от их реализации в два раза больше, рассказал источник. «Монэкс трейдинг» может продать бизнес по закупочной цене товарных запасов. При этом перспектива дальнейших поставок находится под вопросом, как и разрешение на их реализацию под материнским брендом. Эксперты полагают, что вероятна частичная продажа отдельных объектов компаниям, а не всей сети.

Ранее, 9 марта, стало известно, что Mothercare приостанавливает всю деятельность в России, включая отгрузку и продажи товаров. Помимо этого, клиенты потеряют возможность приобрести продукцию онлайн.

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Платон Щукин
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