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Трамп «признался» в краже найденных в его поместье документов

Independent: Трамп фактически признал, что незаконно хранил у себя изъятые ФБР документы

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп фактически признал, что незаконно хранил в своем поместье документы, позднее изъятые агентами ФБР: об этом свидетельствует ходатайство его адвокатов. О «признании» кражи стало известно изданию The Independent.

В документе, поданном во Флориде, просят назначить специального эксперта для проверки документов, изъятых ФБР 8 августа. Тем самым адвокаты Трампа рассчитывают определить, на какие из них могут распространяться его права. Опрошенный The Independent эксперт считает: это указывает на то, что некоторые из документов на самом деле были официальными отчетами, которые Трамп не имел права хранить по истечению срока своего президентства.

Ранее Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 документов, содержат секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые вывезли из поместья.

При этом в январе 2022 года Трамп передал Национальному архиву США еще 150 документов. Таким образом, после окончания президентского срока бывший американский лидер хранил у себя дома более 300 секретных материалов государственного значения.

Виктория Кондратьева
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