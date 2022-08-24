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WhatsApp улучшит интерфейс групповых чатов

В мессенджере WhatsApp появятся фотографии профилей участников групповых чатов

Фото: Shutterstock

Мессенджер WhatsApp улучшит интерфейс групповых чатов: ожидается, что в них появятся фотографии профилей участников. О нововведении рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Фотографии профилей других участников группы будут отображаться рядом со всеми входящими сообщениями в групповом чате. Отмечается, что отключить эту функцию будет невозможно.

В настоящее время функция находится на стадии разработки. По данным ресурса, она появилась в бета-версии WhatsApp под номером 22.18.0.72 для iOS. Когда планируется ее запуск, не уточняется.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появятся три новые функции, способствующие большей приватности пользователей. В частности, мессенджер позволит скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн и добавит возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников.

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Денис Савосин
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