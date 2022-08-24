Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги

Полиция Латвии задержала 14 человек в ходе акции против сноса памятника Освободителям Риги

Полиция Латвии сообщила о задержании 14 человек у памятника Освободителям Риги в ходе демонстрации против сноса монумента. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на правоохранителей.

По информации портала, в парке Победы против демонтажа памятника протестовали несколько десятков человек.

Накануне стало известно, что в Латвии начался снос памятника воинам — освободителям Риги.

«У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер», — говорится в сообщении. По периметру уничтожаемого мемориального ансамбля дежурит полиция, вокруг комплекса находятся не менее десяти микроавтобусов силовиков.

13 июля в Латвии опубликовали перечень советских монументов, которые власти республики намереваются снести. В списке оказались обелиск советским воинам-освободителям Риги, памятник защитникам Лиепаи в 1941 году, памятник советским латышским партизанам, памятные камни командирам партизанских отрядов, памятные камни неизвестному солдату.