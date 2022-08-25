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Умер актер из сериала «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата

Hollywood Reporter: умер актер Джо Тата из сериала «Беверли Хиллз, 90210», ему было 85 лет
Джо Тата

Джо Тата. Фото: Lisa O'Connor / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский актер Джо Тата, известный по роли владельца кафе «Персиковая косточка» Нэта Буссиччио в сериале «Беверли Хиллз, 90210», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Как рассказала дочь актера Келли Кэтрин, Тата скончался в среду, 24 августа. Известно, что в 2018 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Другие подробности не приводятся.

14 августа в возрасте 64 лет умерла американская актриса и режиссер Дениз Дауз, которая также снималась в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». За несколько дней до этого Дауз впала в кому, вызванной острой формой менингита.

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Марина Совина
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