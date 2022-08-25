Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине

Политолог Кортунов допустил снижение активности боевых действий на Украине

В скором будущем будет снижение активности боевых действия на Украине, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине.

Возможные сценарии

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Согласно первому прогнозу, конфликт затянется еще на год, однако будет не таким интенсивным, как весной. Другой сценарий предполагает, что у Украины закончатся средства для эффективного наступления.

В третьем сценарии сказано, что Россия будет прорываться вперед, однако ее целью будет удерживание территорий Украины. Также автор статьи упомянул о зиме, которая ускорит наступление нового кризиса. В пятом сценарии журналист отметил, что Запад должен определиться: Украина должна победить или же просто держаться на плаву, поскольку западные страны не покрывают потребности Киева.

Трудно дать оценку. Но мне кажется, что наиболее реалистичный сценарий — это некоторое снижение активности боевых действий и фиксация определенного положения на земле без достижений политической договоренности Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Кортунов отметил, что реализуемость прогноза будет зависеть от нескольких факторов. «Это и устойчивость западной поддержки Украины, и готовность или неготовность эту поддержку увеличить с учетом возможных рисков прямого столкновения с Россией», — объяснил он.

Влияние усталости Запада

Политолог заявил, что сегодня Запад устал от специальной военной операции. А такое изменившееся настроение западных стран тоже может повлиять на развитие специальной военной операции.

У Запада есть усталость не столько на уровне политических элит, сколько на уровне общества Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Усталость появилась не потому что меняется отношение к конфликту, а потому что накапливаются другие проблемы, прежде всего внутренние: инфляция, опасность новой рецессии, безработица. Нельзя поддерживать одну проблему в центре внимания бесконечно долго. Это означает, что рано или поздно приоритеты будут смещаться», — считает Кортунов.

При этом усталость западных стран не означает, что поддержка прекратиться полностью. «Но будут постепенно осложняться дальнейшие масштабные программы помощи, особенно если мы говорим об экономической помощи, особенно если мы говорим о Европе, а не о США», — заключил он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил президент России Владимир Путин, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.