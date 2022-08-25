Деньги Януковича передали в украинскую армию

Изъятые 8 миллионов долларов сына экс-президента Украины Януковича передали в ВСУ

Денежные средства Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича, в объеме 304 миллионов гривен (около 8,1 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») переданы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины. Ранее эти средства изъяли в рамках уголовного дела.

«В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно средства сына экс-президента. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.

Украинское ведомство сообщило, что по их информации единственным акционером этого банка с 2011 года был сын Виктора Януковича Александр. Его заочно арестовали в октябре 2021 года. Сын экс-президента подозревается вместе с отцом в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье».