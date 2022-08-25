Педофила осудили на 14 лет за сексуальное насилие над малолетними сестрами

Под Краснодаром суд дал 14 лет педофилу за сексуальное насилие над дочерями друзей

В Краснодарском крае суд приговорил к 14 годам лишения свободы 40-летнего местного жителя за сексуальное насилие в отношении 9-летней и 10-летней дочерей своих знакомых. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Первые 1,5 года он проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2021 года фигурант пришел в гости к друзьям. Когда родители сестер отошли из дома, он совершил преступлений против их половой неприкосновенности, за что пообещал девочкам дорогой телефон. Одна из жертв поделилась случившимся с подругой, а та рассказала взрослым. Тогда они обратились с заявлением в полицию, и педофила задержали.