Глава МЧС Куренков заявил об отсутствии опасности для населенных пунктов Рязанской области

Опасности для населенных пунктов в зоне пожаров в Рязанской области в настоящее время нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. Его слова в четверг, 25 августа, приводит ТАСС.

Он уточнил, что в зоне рисков находятся четыре населенных пункта. «Но они не в опасности... Их окарауливают, проведена опашка, опасности населенным пунктам нет», — пояснил министр.

Куренков отметил, что если «голова пожара будет двигаться на север», то в обозримом будущем под угрозой может оказаться еще четыре населенных пункта.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения региона сообщил, что ситуация с природными пожарами здесь остается сложной и их площадь в ближайшие дни может расшириться.