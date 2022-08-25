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В России предложили отменить НДС за помощь ДНР и ЛНР

«Известия»: в Госдуме предложили отменить НДС для помогающих ДНР и ЛНР компаний

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко разработал законопроект, в котором предложил отменить НДС для компаний и организаций, оказывающих гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, включая услуги по восстановлению жилья и инфраструктуры. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на текст инициативы.

Алексеенко призвал освободить помогающие ДНР и ЛНР организации от уплаты НДС при передаче товаров, имущества и при оказании услуг и выполнении работ в рамках поддержки республик. Он намерен внести законопроект в Госдуму в ближайшем будущем. Инициатива «создаст условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции», подчеркивается в пояснительной записке к ней.

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«Такие поставки чаще всего носят не коммерческий, а гуманитарный характер. Мы уже повсеместно поддерживаем волонтеров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие такую волонтерскую деятельность», — объяснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат добавил, что необходимо составить перечень товаров, услуг и работ, которые освободят от оплаты НДС. Также необходимо установить порядок предоставления в нормативно-правовых актах республик и правительства России. По мнению экспертов, следует испытать упрощенный налоговый режим на отдельных категориях товаров — например, на школьных. После этого льготы можно расширить на ряд более ценных вещей — дроны, автомобили и т.д.

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Марина Совина
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