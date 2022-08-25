Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи

МИД Чехии вызвал посла России из-за слов Небензи в Совбезе ООН про убийство Дугиной

Фото: Michaela Rihova / Globallookpress.com

Российский посол в Праге Александр Змеевский был вызван в министерство иностранных дел Чехии после слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи о безразличии властей страны к убийству журналистки Дарьи Дугиной, об этом на странице в Twitter сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.

В ходе разговора с российским дипломатом замглавы чешского внешнеполитического ведомства Ярослав Курфюрст выразил недовольство высказываниями постпреда РФ в Совбезе ООН.

Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в Совбезе ООН

Ян Липавскийглава МИД Чехии

Слова Небензи

В среду, 24 августа, Небензя раскритиковал позицию министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Дипломат обратил внимание, что Чернохова не сочувствует отцу Дугиной, ей также не жаль погибшую журналистку. Глава Минобороны Чехии уточнила, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердила, что «стоит за каждым словом». По словам Небензи, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

Ожидаем, что компетентные органы Чехии серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку

Василий Небензяпостпред России при ООН

Ответ чешских властей

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после заседания правительства отметил, что кабинет министров страны считает попросту неприемлемыми высказывания представителей России в адрес министра обороны Яны Черноховой.

Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на Украине, нельзя считать ничем иным, как высшим проявлением цинизма

Петр Фиалапремьер-министр Чехии

Смерть Дугиной

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Москве. Инцидент произошел, когда девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец — философ Александр Дугин.

Материалы по теме:
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
«Это битва на выживание» Политолог Дарья Дугина погибла при взрыве. О чем она рассказала в своем последнем интервью?
«Это битва на выживание»Политолог Дарья Дугина погибла при взрыве. О чем она рассказала в своем последнем интервью?
24 августа 2022

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства представителя СМИ. Как уточнили в ведомстве, организаторами преступления выступили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии.

Власти Украины заявили, что не имеют отношения к смерти журналистки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова украинского президента Владимира Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной.

И после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения, что он не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины, которые не имеют гражданства Украины

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

По ее словам, на украинском сайте «Миротворец», который контролируется Киевом, выкладываются личные данные и контакты людей. На странице Дугиной, попавшей в перечень на сайте, стоит пометка «ликвидирован», добавила дипломат.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Госдеп назвал нелегитимным трибунал над украинскими военными преступниками
Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета
В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на поздравление
Названы смертельно опасные для водителей болезни
В Германии назвали «горькую правду» о судьбе Украины
Власти острова в Италии предложили приплачивать за переезд на него
Тушу гигантского морского существа вынесло на берег
В России предложили отменить НДС за помощь ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.