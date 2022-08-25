Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи

МИД Чехии вызвал посла России из-за слов Небензи в Совбезе ООН про убийство Дугиной

Российский посол в Праге Александр Змеевский был вызван в министерство иностранных дел Чехии после слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи о безразличии властей страны к убийству журналистки Дарьи Дугиной, об этом на странице в Twitter сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.

В ходе разговора с российским дипломатом замглавы чешского внешнеполитического ведомства Ярослав Курфюрст выразил недовольство высказываниями постпреда РФ в Совбезе ООН.

Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в Совбезе ООН Ян Липавский глава МИД Чехии

Слова Небензи

В среду, 24 августа, Небензя раскритиковал позицию министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Дипломат обратил внимание, что Чернохова не сочувствует отцу Дугиной, ей также не жаль погибшую журналистку. Глава Минобороны Чехии уточнила, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердила, что «стоит за каждым словом». По словам Небензи, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

Ожидаем, что компетентные органы Чехии серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку Василий Небензя постпред России при ООН

Ответ чешских властей

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после заседания правительства отметил, что кабинет министров страны считает попросту неприемлемыми высказывания представителей России в адрес министра обороны Яны Черноховой.

Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на Украине, нельзя считать ничем иным, как высшим проявлением цинизма Петр Фиала премьер-министр Чехии

Смерть Дугиной

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Москве. Инцидент произошел, когда девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец — философ Александр Дугин.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства представителя СМИ. Как уточнили в ведомстве, организаторами преступления выступили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии.

Власти Украины заявили, что не имеют отношения к смерти журналистки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова украинского президента Владимира Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной.

И после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения, что он не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины, которые не имеют гражданства Украины Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

По ее словам, на украинском сайте «Миротворец», который контролируется Киевом, выкладываются личные данные и контакты людей. На странице Дугиной, попавшей в перечень на сайте, стоит пометка «ликвидирован», добавила дипломат.