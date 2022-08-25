Пластический хирург назвала срок восстановления сломанного носа

Хирург Блинова: давно сломанный нос можно восстановить за год

Даже давно сломанный нос можно восстановить за год, рассказала пластический хирург Виктория Блинова. Средний срок реабилитации она назвала в беседе с News.ru.

По словам Блиновой, при подозрении на перелом носа нужно обратиться к врачу, чтобы избежать проблем с дыханием и обонянием. «Если же сломанный нос без медицинской помощи самостоятельно сросся неправильно, то деформацию устраняют хирургически в 80 процентах с лишним случаев травм и переломов, даже полученных несколько лет назад», — пообещала врач.

Блинова уточнила, что при переломах можно сделать риносептопластику — операцию по восстановлению искривленной перегородки носа. «Полностью удалить ее искривленную часть мы не сможем. Нам придется либо ее заменить, либо выполнить определенные манипуляции, которые позволят сохранить перегородку в необходимом объеме и улучшить дыхание», — рассказала специалист, добавив, что операция под общим наркозом длится около двух часов.

Срок реабилитации, уточнила пластический хирург, зависит от корректности исполнения пациентом послеоперационных рекомендаций. При этом, предупредила она, в течение года нос может менять форму, но не стоит сильно переживать по этому поводу.

«Отек может быть как ассиметричным, так и до последнего локализоваться на кончике носа. Это касается и наружного дыхания. Несколько месяцев может сохраняться ощущение заложенного носа», — заключила врач, добавив, что неприятные ощущения в области носа нивелируются в течение года.

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