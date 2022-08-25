Россиянка откусила нос восьмилетнему пасынку

В Магнитогорске женщина откусила нос восьмилетнему пасынку

Жительница Магнитогорска Челябинской области откусила нос восьмилетнему пасынку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, родной отец мальчика умер, и ребенок с 2016 года находился на иждивении мачехи. Женщина систематически издевалась над пасынком — избивала, а также втыкала ему в лицо и тело ручку. В январе 2022 года ребенка изъяли у мачехи. Экспертиза установила, что россиянка нанесла мальчику тяжкий вред здоровью, обезобразив его лицо.

Региональный Следственный комитет возбудил в отношении 47-летней женщины дело по части 2 статьи 117 («Истязание несовершенно летнего»), а также по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»). Органы опеки передали мальчика бабушке в другой регион, сообщает ведомство на своем сайте.

Ранее стало известно, что во Владивостоке 33-летняя женщина систематически избивала сына, а декабре 2021 года бросила в него нож, поранив мальчику спину. Следователи возбудили уголовное дело, а россиянку задержали.