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«Летающий штаб» США заметили в соседней с Украиной стране

Flightradar зафиксировал американский Boeing E-8C над Польшей недалеко от Украины

Фото: United States Air Force

Самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint STARS Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили в небе над территорией Польши. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно им, судно поднялось с авиабазы Рамштайн. Судя по траектории полета, E-8C кружит на востоке страны, недалеко от границ с соседними Белоруссией и Украиной. Конкретная цель нахождения самолета ВВС США на территории европейской страны неизвестна.

Воздушное судно называют «летающим штабом» из-за его многофункциональности. Оно создано на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300 и предназначено как для отслеживания и категоризации военных целей в радиусе 200 километров, так и для управления войсками.

Ранее в августе над акваторией Черного моря заметили крупный стратегический разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint. Британский разведчик двигался в сторону города Сочи. RC-135 не долетел до российской территории, сделал разворот и направился обратно к территории Великобритании. Такой маршрут открывает пилоту прямой вид на Крымский полуострова со стороны Ялты и Севастополя.

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Варвара Кошечкина
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