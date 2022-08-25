В Германии назвали «горькую правду» о судьбе Украины

Welt: Украине необходимо принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время

Украине необходимо принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Такой совет назвал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.

Как считает журналист из Германии, после шести месяцев боевых действий дела у Киева «идут не очень хорошо». «Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — сказал Шильц.

Автор статьи добавил, что предстоящая зима сулит Украине проблемами с продовольствием и энергоснабжением. «Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить потерю выход к Черному морю — не состоится», — пояснил он.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса.