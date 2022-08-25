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Два человека пострадали при столкновении следующего из России танкера с катером

При столкновении танкера Karakuz с катером в проливе Дарданеллы пострадали два человека

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В результате столкновения следующего из России в Грецию танкера с катером пострадали как минимум два человека. Об этом сообщила Служба береговой охраны Турции, передает ТАСС.

Инцидент произошел ранее 25 августа в проливе Дарданеллы в Турции. Тогда столкнулись 140-метровый танкер Karakuz и маломерное судно с двумя людьми на борту.

По факту происшествия проводится расследование.

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Марина Совина
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