Два человека пострадали при столкновении следующего из России танкера с катером

При столкновении танкера Karakuz с катером в проливе Дарданеллы пострадали два человека

В результате столкновения следующего из России в Грецию танкера с катером пострадали как минимум два человека. Об этом сообщила Служба береговой охраны Турции, передает ТАСС.

Инцидент произошел ранее 25 августа в проливе Дарданеллы в Турции. Тогда столкнулись 140-метровый танкер Karakuz и маломерное судно с двумя людьми на борту.

По факту происшествия проводится расследование.