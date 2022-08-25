Бывших сотрудников МВД отправили в колонию за вымогательство миллиона рублей

В Сочи экс-полицейским и их знакомому дали от 3 до 6 лет за вымогательство миллиона рублей

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Сочи и их знакомому. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Их признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, одного из полицейских осудили за мошенничество. 30-летнего инспектора приговорили к шести годам колонии, его 24-летнего коллегу — к 4,5 года, а их приятелю дали три года.

По данным следствия, в мае 2020 года сотрудники МВД, желая заработать, стали требовать у двух местных жителей миллион рублей. Вечером 2 мая стражи порядка и их сообщник встретили мужчин на одной из улиц, насильно посадили их в автомобиль и начали вымогать деньги, угрожая им возбуждением дела о распространении наркотиков. Так как требуемой суммы у потерпевших не было, стражи порядка согласились на 90 тысяч рублей.

В результате за восемь дней мужчины собрали деньги и отдали их полицейским. Кроме того, в феврале того же года 30-летний инспектор сообщил сочинцу, который был фигурантом уголовного дела, что за вознаграждение в 500 тысяч рублей добьется того, чтобы тот не отбывал наказание в колонии. Россиянин согласился и перевел деньги, после чего правоохранитель потратил их на личные нужды.

Преступление выявили сотрудники краевого УФСБ.