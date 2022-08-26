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Военный эксперт поделился прогнозами насчет сроков спецоперации

Военный эксперт Шурыгин предположил, что Украина проиграет в пределах 18 месяцев

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия добилась больших успехов в ходе специальной военной операции (СВО), Вооруженные силы РФ обрели бесценный опыт. Поигравшей стороной в конечном итоге окажется Украина, Вооруженные силы Украины отступят в пределах 18 месяцев. Такими прогнозами насчет сроков спецоперации поделился военный эксперт, публицист Владислав Шурыгин в беседе с газетой «Взгляд».

«За шесть месяцев удалось перемолоть в боях значительную часть кадровых, наиболее опытных и боеспособных подразделений ВСУ. (...) Как следствие, командованию ВСУ приходится сейчас затыкать дыры на фронте спешно набранными, плохо вооруженными и плохо обученными частями сил территориальной обороны, лишенными вменяемого командования», — указал он.

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Эксперт отметил, что «проиграет та сторона, которой не хватит политической воли, социальной стабильности и ресурсов для продолжения боевых действий». По его мнению, это будет именно Украина. Публицист предположил, что, если не случится форс-мажоров, к примеру, ввода польских войск на Западную Украину, «киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев».

Шурыгин заявил, что это не произойдет раньше, поскольку Запад будет пытаться поддержать украинское правительство как можно дольше. В то же время Россия заинтересована в поддержании социальной стабильности, поэтому не станет спешить.

Ранее эксперт в области безопасности Роберт Фарли в публикации для издания 19FortyFive предсказал, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение, если попытаются начать наступление на юге страны и в Донбассе. По его мнению, захлебнувшееся наступление вскроет бреши украинской обороны.

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Алина Гончарова
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